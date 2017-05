The Collierville High School Class of 2017 is: Layth Nicholas Abdelrahim, Cal-Jason Tabenda Abinteh, Hector Rolando Acosta Dubon, Leyla Selin Akmanligil, Meghan Marie Allen, Adhya Annapureddy, Angelica Vonsha Anthony, Prince Jeremiah Deshun Arnett, Melissa Janet Ault, Devyn Joyce Azzinaro, Meredith Elyse Bacue, Shelby Anne Baioni, Nadia Elise Baker, Abigail Louise Baker, Sean Palmer Baker, Zedric Banger II, Victoria Katelyn Banks, Austin David Baronowski, John Erick Barrentine, Sara Grace Barrett, Tate Russell Glen Barrick, Alina Rose Bates, Déjah Shardé Beasley, Lakisha Shanell Becton, Brennan Eve Bell, Kasey Ann Belleville, Katarina Marie Beninati, Payton Jessica Benoit, Kaylon Christine Bernard, Joseph Brantley Berryman, Lucas Barret Berryman, Megan Elise Bird, Taylor Annette Black, Emily Marie Blaxton, Dakota Gerald Bloss, David Jeremy Boers, Courtney Katelyn Borden, Sarah Elizabeth Bortz, Caleb Carl Boucher, Derian Deshun Boyd, Elizabeth Carol Boyd, Mackenzie Leigh Bozeman, Jeramie Jarrell Bradley, Kasey Jordan Bray, Kelsey Taylor Brewer, Melissa Renea Briant, Anna Gabrielle Leigh Bringle, Brittany Dianee Brooks, Scott Alexander Brooks, Abigail Lea Brown, Lauren Gabrielle Brown, Nicholas Jeffrey Brucker, Michelle Elizabeth Bruning, Christian Samuel Bryan, Kennedy Marek Bryson, Brandon Rashod Buntyn, Brittany Reshay Buntyn, Wyatt Atlee Edward Burkey, Deanthony Marquise Burrow, Zachary Gage Burrows, Zoran W Bursac, Alexandra Cacolyris, Ivy Meag Cain, Megan Michele Calitri, Eleasar Camacho, Vivian Alexis Camacho, Emma Louise Capitanelli, Alaina Nicole Card, Emily Anne Cavanaugh, Nicholas Alexander Cedotal, Jordan Montez Channels, Emily Grace Chapman, Tiffany Chen, Joshua Abraham Chen, Elizabeth Tuesday Chesek, Patrick Charles Chevalier, Shea Alexandria Childress, Christina Jung Cho, Hannah Hong Choi, Joseph Jinyong Choi, Charles William Christian, Thomas David Christiansen, Zackary Tyler Christy, Ollie Elizabeth Ciabattini, David Aaron Cichocki, Dylan Owen Clark, Christian Anthony Clark, Kirby Alexandria Clevenger, Andrew Nathan Cohn, Keaghan Christine Coile, Joshua Andrew Cole, McKenzie Carter Cole, Michael Austin Cole, Kathryn Annemarie Coleman, Nicole Elizabeth Columbus, Bailey Madison Connor, Gabriel Alexandrea Coopwood, Brandon Michael Cope, Cameron Kyle Corley, Savannah Nicole Craft, Emilee Sue Crocker, Mallory Lynn Crossman, Skyler Austin Crouch, Amy Elizabeth Crovetto, Evan Robert Dalton, Vito Angelo Daniele, Paige Elizabeth Darnell, Alexandria Marie Davis, Devin Michael Davis, Dorian Diane Davis, Madison Marie Davis, Joren Thomas Dawson, Richard Keith Dell Jr., Amber Rose Descheneaux, Ryan Michael DiMento, Jessica Leigh DiMento, Tyler Lee Dixon, Eryn Nicole Dixon, Michael Doan, Thomas Glenn Dodd, Mary Grace Donahoo, Blake Douglas Donels, Akayla Marie Dotson, Ryan Michael Dougherty, Zykira Tra’Shae Dowdy, Bailey Lauren Doyle, William Garrett DuBose, Allison Grace Dufour, Tabitha Michele Dugger, Terika Evon Dunigan, Madison Anne Dunn, Robin Marquis Edwards, Lance Joseph Ellington, David Lynn Ellis, Jaila Kennedy Epps, Miller James Escarre, Sydney Rebecca Eubank, Joe Gene Falls Jr, Brennen Andrew Ferguson, Nicole Ly-Mae Fields, Cassandra Elise Mei Ai Fisher, Cameron Christopher Fletcher, Luis Gustavo Flores Tapia, Sarah Elizabeth Fong, Ashley Ann Ford, Tyler Matthew Foster, Madelaine Rose Franklin, Tommie Lee Franklin, Rachel Michelle French, Zachary William Fry, Megan Whitley Fullwood, Ryland Adriana Furlong, Jacob Evan Gaillard, Ryan Charles Gant, Mason Jenner Garcia, Lindsey Elise Gardner, Hannah Braelynn Garner, Tyler James Garvey, Brooklyn Tri-Na Gathing, Emeka Edward Gbemudu, Jordan Taylor Gentry, William Case Germany, Julia Rose Gervasi, Nicholas Preston Givens, Sergio Antonio Gonzalez, Mikho Traevon Grandison, Ariana Nicole Graves, Brayden Addison Green, Briana LaShon Green, Jordan Taylor Greer, Louis Greer III, Brandon Chaffin Gregory, Cason Mack Grider, Kaylee Christina Griego-Lopez, Benjamin Alan Guernsey, Jamell DeJuan Gunn, Aaron Jacob Haider, Hailey Renee Halcomb, Eric DeShun Hale, Kevin Alan Hale, Adam Christian Hall, Ashley Emily Hanna, Autumn Raine Harbin, Skylar Dawn Harbin, Bethany Travis Harbin, Corey Michael Hardeman, Jaytavius Deshawn Harris, TaLiyah D’shuntriece Harris, Rachel Christine Harris, Joshua Carter Hartness, Abigail Foster Haslam, John Thomas Hassell, Joshua David Haycook, Charles Cameron Hayden, Jacob Emery Heckman, Ann Marie Heffernan, Jin Soo Heidenreich, Robyn Leigh Helms, Camila Henao, Donail Roza Henderson, Noah Joseph Henson, Julia Katherine Hill, Samuel Pines Hilliard, Kameron DeAngelo Hines, Elijah Luke Holcomb, Bryson Miller Holland, Omar Ali Hooper, Rex Allan Horne, John Ethan Howard, Hunter Bailey Howell, Alexandria Michelle Hudson, Kayla Ann Hughes, Mikayla Alise Hughes, Haley Christine Hutchins, Letty Elsa Irvin, Alexander Thomas Jack, Jaylen Rashawn Jackson, Kirsty-Rhe Janse, Joshua Brandon Jenkins, Steven Wade Jenkins, Shaquanna Shanette Jeter, Betsy Grace John, Amber Dawn Johnson, Sparkle Ja’ Miria Jones, Amanda Leigh Joyner, Solomon B Jung, Shayan Kabani, Kathleen Nicole Kelly, Michael Joseph Kempf, Matthew Logan Kendrick, James Raymond Kennedy, Nathan Rogers Kerr, Layth Marwan Khalaf, Sarah Seul Kim, Justin Timothy Kimble, Lauren Elizabeth King, Skyler Ross King, Tajah Lea Kirkland, Autumn Mackenzie Knight, Evan Daniel Koch, Anna Lauren Kornegay, Shou Michi Kurosu, Kathryn Faith Lambert, Spencer Miles Landon, Lauren Kiley Lannan, Trevor Martin Lannom, Nicole Stephany Larez Recio, John Henry Larsen, Brooke Nicole Laster, Jack Henry Laughmiller, Alexandra Nicole Lawson, William Tyler Lenderman, Sera Nicole Lerma, Christopher Hoyt Lester, Anna Sarah Lewis, Tina Tianen Li, Christian Bradley Littlejohn, Natalie Moana Londo, Amber Lynn Luna, Cahemiah Lejoyce Lurry, Darnetta Ariel Mabon, Chelsea Samone’ Madison, Ethan Ingersoll Mallett, Emory Grace Malone, Swetha Manivannan, David Matthew Mannon, Carson Andrew Manseau, Justice Rafael Maravilla, Takiya Tranea Martin, Timeri Mar Martinez, Yovani Reyes Martinez, Gary Robert Martino, Kira Mae Matas, Katrina Elizabeth Mauk, Reagan Christopher Mayo, Claire Cheyenne McCaslin, Peyton Alexander McCay, Justin Siegal McCray, Keeley Elise McCutcheon, Emily Jordan McKay, Abigail Elizabeth McKnight, Rebecca Catherine McNutt, Colin Andrew McPherson, Thomas Ulysses Medeiros, Grace Elizabeth Meindl, Elijah Samuel Mendoza, Evion Reve Mensi, Brayden William-Wray Merches, Cassandra Ruth Meredith, Madison Mckenzie Messer, Kayci Irene Messerly, Maggie Anne Miles, Hailey Nicole Miller, Kennedy Nicole Miller, Trevor Jo Minard, Zachary Scott Mitchell, Brandon Michael Moore, Ashley Nicole Moore, Jared Scott Morley, Artavious Demarcus Morris, Thomas Bryce Morrison, Sydney Jane Morton, Dylan Matthew Mosby, Parker Davis Moss, Justin Anthony Motroni, Memrie Rose Moyes, Jackson Bryant Munyon, Jaylon Lamond Murphy, Abigail Christine Murphy, Joe Douglas Musgrove, Malia Nadine Nash, Hannah Alexis Nelson, Derek Hunter Newman, Ian James Newman, Brittany Thuy Duyen Nguyen, Joshua Andrew Nichols, Charles Wesley Nicholson, Emily Jean Noesen, Chandler Harrison Norton, Charles Arthur Norton, Caitlin Kimberly O’Connor, Conner Nicholas Oates, Mia Elizabeth Obradovic, Viktoria Katlynn Odigie, Taylor Legrand Olsen, Dane Edward Olson, Avery Adair Omar, Rhiannon Ong-Halleron, Kayla Brittany Ortega, Wesley William Padgett, Daniel Sung Tae Paik, Gena Ruth Pannell, Benjamin Cameron Paprocki, Caroline Rose Parker, Izac William Parrish, Nicholas Jon Pate, Tulsiben Shaileshbhai Patel, Priyal Pathak, Caitlyn Elise Peavy, Cynthia Quinn Peeper, Veronica Atanasov Pehlivanov, Kaeli Danae Pendleton, Brianna Marie Perrault, Sally Reid Peterson, Chloe Jane Pier, Carter Lee Pittman, Ashley Elizabeth Prascak, Jordan McKenzie Price, Hunter Christian Prichard, Jared Taylor Pridemore, Katherine Nicole Pringle, Savannah Jeanne Pruitt, Kyra Jane Pryor, Raijon Aytac Puckett, Chase Lionel Pulliam, Azura Inaara Pyarali, Jennifer Dawn Quas, Patricia Yamileth Quijano Posada, Daniel Thomas Quinn, Justin Thomas Ragin, Austin Wynn Rainey, Brett Nathan Raley, Roslyn Tamesha Danielle Randle, Gillian Marie Ransdell, Jacob Wallace Rast, Shalonda Shoret Rayford, Brooke Elizabeth Reed, Rakhshanda Rehmat, Ruslan Amadeus Reyes, Christopher Devan Reynolds, Katie Elizabeth Ricks, Caleigh Peyton Riddle, Abigail Dean Riley, Katherine Olivia Riley, Charles Kenneth Fuller Rivera, Fabiola Rivera, Andrey Alexander Roberts, Zachary Michael Robertson, Meredith Elaine Robinson, Anne-Daisha Deshondria Robinson, Allison Reed Rogers, Joshua Caleb Rosario, Concerra Reise Rose, Olivia Kaye Ross, Matthew Ernest Rozanski, Adrian Markell Rucker, Daijah Simone Rucker, Kennedy Nicole Ryan, Sarah Lyn Saetang, Annabelle Grace Saia, Mustafa Yousef Salameh, Bonnie Kate Salemi, Jillian Zoe Sanders, Daniel Stewart Sartor, Mykal Armani Savage, Derek John Schafer, Hallie Ruth Scharf, Blake Adam Scott, Matthew Dylan Scott, Trevor Darrin Scott, Alec Angel Serratos, Munir Ali Shah, Matthew Allen Sharber, Jared Taylor Sharp, Christopher Michael Shaw, Brooke Makenzie Shea, Tyler Jabrell Shore, Holly Nicole Siebenschuh, Alexandre Jean Laurent Signorel, Christopher Kaili Simeona, Maya Janeé Simmons, Thomas Monroe Simmons, David Alexander Simpson, Nithanth Sai Sivakumar, Alexander Abraham Smith, Alexis Cheyenne Smith, Carson Brooke Smith, Derrick Sean Smith, Jordan Alexander Smith, Al Cedric Smith Jr., Cade Jeffrey Smith, Kayla Faith Smith, Lindsey Alexandrea Smith, Sierra Lynn Smith, Madeleine Louise Soper, Mykayla Brie’Ann Sorensen, Alondra Sotelo, Heather Victoria Sparkes, Erykah Rashan Spencer, Anabel Grace Stalls, Ryan Jacob Stanfill, Ana Grace Louise Steinbach, Madison Brooke Stephens, LaGarrious Blake Stigger, Lauren Grace Stokke, Samuel Grayson Stoner, Tiffany Brooke Strain, Sara Anne Strange, Anna Kathryn Stroud, Michael Braden Sutton, Zoe Isabelle Suzanne, Olivia Grace Tadler, Caleb Benjamin Tammi, Benjamin Anthony Tate, Madison Jane Taylor, Madison Taylor Templeton, Sami-Jean Kaila Okilani Thames, Alyssa Morgan Thomas, Grayson Joel Thomas, Madeline Marie Thomas, Mary Elizabeth Thompson, Nicholas Scott Thompson, Joseph Bailey Throneberry, Kolby Shakur Tipler, Demmi Nicole Toles, Summer Bronwyn Tomes, Nathaniel David Toth, Joshua Stephen Tow, Andrew Tsay, Lauren Elizabeth Tucker, Katie Marie Tucker, Mary Margaret Van de Vuurst, Natalie Joy Vande Linde, Adam Merritt VanDeren, Mark Nicholas Vanderpool, Shannon Elizabeth Vantreese, Sidney Alexis Vantreese, Aaron Jackson Vasquez, Jacob Nathaniel Vaughn, Shruti Lakshmi Venkatesh, Jenna Christine Vick, Olivia Paige Vires, Hunter Robert Vogel, John David VonTungeln, Aven Jane Wakkuri, Tyler Buster Walsh, Joshua Michael Walsh, Jacobi McKayla Washington, Jordyn McKenzie Washington, Erin Taylor Watson, Eli Overall Weatherly, Megan Skye Weaver, Christopher William Welsh, Mikayla Elizabeth Wensley, Kayla Michelle White, Evangelina Monique Wicks, Alexander Lee Widner, Davin Archer Wieters, Emma Lue Wilcox, Madelyn Renee Wild, Mackenzie Alexis Wilkinson, Christopher Jordan Williams, Everett Louis Williamson, Margaret Riley Williamson, Mackenzie Leigh Wilmoth, Katlyn Lee Wilson, Sarah Marie Wilson, Kiley Maryn Wilson, Destiny LaDasha Wiseman, Jeremiah LaMarkus Wiseman, Joshua Thomas Wood, Gavin James Woodard, Harrison Scott Woods, Luke Samuel Wright, Michael Cheng Wu, Kase William Wulff, Tianyou Xu, William Tanner Yancey, Thomas Christopher Yarborough, Nina Young Yi, April Sharice Young, Ashley Nicole Young, Hunter Raines Youngblood, Jian Feng Zheng and Ghadeer Nael Ziyadeh.

